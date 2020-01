Az Álmok Színházának 110. évfordulója alkalmából a LEGO egy 3898 darabos Old Trafford modellt dob piacra.



Mára már szinte nincs olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni Legóból. Mostantól pedig mind a Manchester United, mind a LEGO rajongók kockáról kockára megépíthetik az Old Traffordot. Ugyanis az Álmok Színházának 110. évfordulója alkalmából a LEGO egy 3898 elemből álló modellt dob piacra, amellyel a világ egyik legikonikusabb stadionja előtt tiszteleg.



A szettet a részletekre fordított nagy figyelem teszi igazán különlegessé.



Az 1:600 méretarányú másolat több olyan részletet is megjelenít, ami megegyezik a valódival. Többek között a Müncheni emlékóra, valamint a United Trinity szobor, amely a három Aranylabdásnak, George Bestnek, Denis Lawnak, és Bobby Charltonnak állít, emléket az Old Traffordon.

Manchester United launch LEGO set of Old Trafford to celebrate the stadium’s 110th anniversary. #MUFC pic.twitter.com/gC3yH8Qxqu — MUFC Scoop (@MUFCScoop) 2020. január 14.



Az angol klubnak világszerte körülbelül 659 millió rajongója van, a LEGO által pedig most mindenki otthonába eljuthat a legendás stadion makettje, beleértve azokat is, akiknek még nem volt lehetőségük személyesen eljutni a vörös ördögök otthonába.



„Az Old Trafford éppen olyan ikonikus, mint maga a Manchester United, és büszkék vagyunk rá, hogy LEGO formában kel életre. Úgy gondolom, hogy élete során már mindenki játszott valamikor LEGO kockákkal. Lenyűgöző látni, hogy a tervezők milyen részletgazdagsággal alkották újra az épületet. Biztosak vagyunk benne, hogy mind a Manchester United szurkolók, mind a LEGO rajongók körében nagyon népszerű lesz.” – mondta Sean Jefferson, a Manchester United együttműködésekért felelős igazgatója.







„Az Old Trafford LEGO kockákból való megalkotása hatalmas tervezői kihívást jelentett a csapat számára, és nem is lehetnénk elégedettebbek az eredménnyel. A 110 éves stadion számos fontos helyszínt, sajátosságot és elmesélendő történetet nyújtott a modell megalkotása során. Izgatottak vagyunk, hogy a rajongóink az építés során megismerhetik ezeket a történeteket és megtapasztalhatják ezt a részletgazdagságot, majd pedig büszkén kiállíthatják ezt az ikonikus stadiont.” – nyilatkozta Michael Psiaki, LEGO mestertervező.



A modellt február elsejétől bárki beszerezheti potom 250 fontért (körülbelül 90 ezer forint).



Borítókép: manchesterunited

Forrás: sportbible