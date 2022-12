Mauricio Pochettino szívesen visszatérne a Premier League-be, de a szövetségi kapitányi posztot sem zárja ki.



Az argentin edző tavaly nyáron maradt klub nélkül, azt követően, hogy távozott a Paris Saint Germaintől. A tréner korábban a Tottenham és a Southampton csapatát is irányította és most arról beszélt, szívesen visszatérne az angol bajnokságba.



„Hiányzik a Premier League. Miért ne, nyitottak vagyunk rá! Szeretem Angliát. Londonban és Barcelonában élek, de leginkább Londonban” – mondta a Talksportnak.



„Szeretek Angliában lenni. A Premier League a világ legjobb bajnoksága, annyira versenyképes.”



Pochettinót korábban az angol válogatott szövetségi kapitányi posztjával is összefüggésbe hozták, az argentin pedig nem vetné el ezt az ötletet sem.



„A válogatott szövetségi kapitányi pozíciója persze más munkakör, de miért ne? Ha nem ez lesz a következő feladatom, akkor talán a jövőben. Nem kell, hogy Argentínában töltsem be ezt a pozíciót” – mondta a Sky Sportsnak.

Borítókép: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images