Többször előfordult már, hogy egy-egy szurkoló úgy döntött, berohan a pályára. A legtöbb ilyen esetet látva az emberek vagy megdöbbennek, vagy mosolyra görbül a szájuk. Az argentin bajnokság egyik összecsapásán azonban egy hasonló eset kapcsán nem nevettek a lelátón lévők, hanem könny szökött a szemükbe.



A Defensa y Justicia-Boca Juniors mérkőzésen a hazaiak sokáig tartották magukat, ám a vendégcsapat a 92. percben betalált. A lefújást követően a Defensa y Justicia kapusa, Ezequiel Unsain a földre rogyott és könnyeivel küszködött. Ekkor jött a váratlan fordulat, ugyanis a pályán megjelent egy 12 éves kisfiú, aki letérdelt a síró hálóőr mellé, majd nyakát átkarolva vigasztalni kezdte. Úgy tűnik Usainnek pont erre a kis gesztusra volt szüksége ahhoz, hogy megnyugodjon.



Bár a pályára berohanók esetében a biztonsági szolgálat emberei szinte azonnal cselekednek, ebben az esetben nem szóltak bele a történések alakulásába.

A special moment last night as a young child runs onto the pitch to embrace former Newell’s goalkeeper Ezequiel Unsain (now of Defensa y Justicia).



Unsain conceded a goal in injury-time after keeping Boca Juniors scoreless for 90 minutes. pic.twitter.com/uMIxfM4qZm