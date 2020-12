Nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel az izraeli szurkolók azt, hogy az Egyesült Arab Emírségből egy sejk felerészben megvásárolta a Beitar Jerusalem labdarúgócsapatot: pénteken a rendőrségnek kellett szétválasztania az ügyletet helyeslő és ellenző drukkereket - jelentette a walla hírportál pénteken.

Mindkét szurkolói táborból 120-150 ember jelent meg a csapat jeruzsálemi stadionjánál a pénteki edzésen. Eleinte csak indulatos rigmusokat skandáltak, elítélve vagy támogatva azt, hogy az abu-dzabi uralkodócsaládba tartozó Hamad bin Kalifa Ál Nahjan ötvenszázalékos társtulajdonosa lett a Beitarnak.

HH Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Nahyan & @MosheHogeg made history and became equal partners in @fcbeitar. This is the first fruit of the Abraham Accords peace agreement. Thank you President Trump @realDonaldTrump your vision of peace in the Middle East has made this possible! pic.twitter.com/1GSgCvlbkt