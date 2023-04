Az Al Hilal hatalmas összeget ajánlott fel Lionel Messinek annak érdekében, hogy megszerezze az argentint.



Lionel Messi szerződése ezen a nyáron lejár a PSG-vel és egyre inkább úgy tűnik, hogy a felek nem fognak hosszabbítani egymással.



A találgatások közepette a Barcelona megerősítette, hogy kapcsolatba fog lépni a 35 éves játékossal, és megpróbálja visszacsábítani őt. A katalánok azonban nincsenek egyedül. Az Al Hilal már korábban is próbálta megszerezni az argentint, most azonban ajánlatukra rátettek még egy lapáttal.



Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a szaúdi klub hivatalos ajánlatot tett a hétszeres aranylabdásnak, akinek hajlandó lenne évi 400 millió eurót kifizetni a szolgáltatásaiért.

Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



Leo’s absolute priority: continue in Europe.



Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV