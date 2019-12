Spanyolországban napok óta cikkeznek arról az újságok arról, hogy Lionel Messi nyerte az idei Aranylabdát.

Úgy tűnik már eldőlt kié lesz a 2019-es Aranylabda, ugyanis felkerült az internetre egy dokumentum fotója, amelyen a szavazás végsőeredménye látható. Ha hinni lehet a képnek, akkor 446 ponttal Lionel Messi nyerte meg a díjat a Liverpoolos Virgil van Dijk előtt.



Az argentin futball-zseni a hatodik aranylabdáját nyerheti meg. Virgil van Dijk kiváló évet zárt a Liverpoollal, ugyanakkor meglehet, hogy Messivel szemben ez is kevés a sikerhez.

There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov