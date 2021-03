Az Arsenal egykori hátvédje, Stephan Lichtsteiner különleges szakmát választott magának, visszavonulását követően.



A 2018-19-es szezon után a svájci játékos, az Arsenálból a Bundesligában szereplő Augsburgba igazolt, majd tavaly nyáron úgy döntött, végleg a szögre akasztja a stoplist.



A 19 évet a fociban eltöltő játékos korábbi társaihoz hasonlóan belevághatott volna az edzősködésbe, vagy más a sportágon belüli kihívásba, ő azonban úgy döntött, más utat választ.



Az egykori válogatott játékos az órakészítés művészetébe kóstolt bele egy szakmai gyakorlat segítségével, és nem áll távol tőle, hogy folytassa a mesterséget.



„Valami produktívat akarok csinálni” – indokolta döntését a Reuters hírügynökségének, a 37 éves labdarúgó.

