Február 7-én ért véget Dani Alves pere állítólagos szexuális zaklatás miatt. A brazil labdarúgó 13 hónapos előzetes letartóztatás után négy és tizenkét év közötti büntetésre számíthat. Az ítéletet a La Vanguardia szerint ezen a csütörtökön hirdethetik ki, mivel a barcelonai legfelsőbb bíróság 21. szekciójának bírósága beidézte a per összes résztvevőjét.

Alves ideiglenes szabadlábra helyezési kérelme

Az említett média két lehetőséget fontolgat. Az egyik, hogy a bíróság közli Dani Alvesszel a döntését arról a kérésről, amelyet ügyvédje, Inés Guardiola terjesztett elő a tárgyaláson. Ezt eddig többször is elutasították a játékos nagy szökési kockázata miatt: Brazíliával nincs kiadatási egyezménye.

Dani Alves elítélhető

A másik fontolgatott forgatókönyv szerint a brazil labdarúgót ezen a csütörtökön ítélhetik el, miután szexuális zaklatással vádolják. Az időzítés összhangban van számos igazságügyi szakértő előrejelzésével, akik nem tartották az ügyet túlzottan bonyolultnak. A védelem tizenkét, míg az ügyész kilenc év börtönbüntetést kért.

Mindenesetre Dani Alves ügyvédjének stratégiájának egyik fő irányvonala az volt, hogy megpróbálja bizonyítani a brazil válogatott állítólagos magas alkoholfogyasztását. Barátai és felesége azt állították, hogy a játékos ittas állapota egyértelmű volt. Amennyiben a bíróság elfogadja ezt az érvelést, az alkohol enyhítő körülménynek tekinthető, és a maximális büntetés nyolc évre csökkenne.

Lehetséges eltérések a bíróságon

A fent említett média azt is állítja, hogy a határozat meghozatalához szükséges idő azt jelezné, hogy nem történt gyors megegyezés az Audiencia de Barcelona 21. szekciójának három bírósági tagja között. Erre a csütörtökre a vád ügyvédjét, Ester Garcíát és a védelem ügyvédjét, Inés Guardiolát, valamint az ügyészt, Elisabet Jiménezt idézték be. Maga Dani Alves is részt vesz a tárgyaláson.

Dani Alves élete a börtönben

Az elmúlt órákban nyugtalanító információk láttak napvilágot a börtön mindennapjairól Dani Alvesnek, aki még mindig a Can Brians 2 tizenharmadik moduljában van. A Telecinco "Fiesta" című műsora beszélt ugyanezen büntetés-végrehajtási intézet egyik rabjával, aki elmondta, hogy a labdarúgóval szemben öngyilkosság elleni protokollt alkalmaztak, miután a február 7-én Barcelonában lezajlott tárgyalása után rossz lelkiállapotba került.

Borítókép: EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL via Getty Images