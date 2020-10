Századik válogatott mérkőzésén két gólt szerzett az ukránok ellen Olivier Giroud, ezzel a második helyre jött fel a legeredményesebb francia labdarúgók listáján.

Az élen 51 találattal Thierry Henry áll, Giroud-nak most 42 gólja van, eggyel előzi meg Michel Platinit.



"Amikor hozzájárulok valakinek a gólszerzéséhez, az nagy öröm, de természetesen az a célom, hogy én is betaláljak. Nagy kiváltság és büszkeség lenne, ha utol tudnám érni a francia labdarúgás legendáját" - utalt az 1980-as években háromszoros aranylabdás Platinire még a mérkőzést megelőzően a Chelsea világbajnok támadója.



A 34 éves játékos az első félidőben volt kétszer eredményes a párizsi találkozón, melyet a hazaiak 7-1-re nyertek meg.



A francia válogatott legeredményesebb gólszerzői:



1. Thierry Henry - 51 gól (1997-2010)

2. Olivier Giroud - 42 (2011- )

3. Michel Platini - 41 (1976-1986)

4. David Trezeguet - 34 (1998-2008)

5. Antoine Griezmann - 32 (2014- )

6. Zinédine Zidane - 31 (1994-2006)

7. Just Fontaine - 30 (1953-1960)

Jean-Pierre Papin - 30 (1986-1994)

9. Youri Djorkaeff - 28 (1994-2002)

10. Karim Benzema - 27 (2007-2015)



Borítókép: Xavier Laine/Getty Images