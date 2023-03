Közzétették a legjobban kereső vezetőedzők listáját.



A labdarúgás legfelső szintjén a játékosokon kívül a vezetőedzőkre is nagy feladat hárul, így nem csoda, hogy a mesterek fizetése egyre inkább megközelíti a labdarúgók bérét.



A L’Equipe nemrég hozta nyilvánosságra a világ legjobban fizetett menedzsereinek listáját. A rangsort az Atlético Madridot irányító Diego Simeone vezeti, aki 34 millió eurót zsebel be évenként.



Őt a Manchester Citynél tevékenykedő Pep Guardiola követi, míg a harmadik helyre, a Liverpoolnál dolgozó Jürgen Klopp került.

Simeonén kívül mindössze egy a La Ligában dolgozó vezetőedző került be a Top 10-be, Carlo Ancelotti személyében.



A legjobban fizetett vezetőedzők:

1. Diego Simeone (Atetico Madrid) 34 millió euró

2. Pep Guardiola ( Manchester City ) 22,4 millió euró

3. Jürgen Klopp (Liverpool) 17,8 millió euró

4. Graham Potter (Chelsea) 13,5 millió euró

5. Max Allegri (Juventus) 12,8 millió euró

6. Thomas Tuchel (Bayern München) 12 millió euró

7. Carlo Ancelotti (Real Madrid) 11 millió euró

8. Simone Inzaghi (Inter) 10 millió euró

9. Jose Mourinho (Roma) 9,2 millió euró

10. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) 5 millió euró

11. Niko Kovac (Wolfsburg) 4 millió euró

12. Xavi (FC Barcelona) 3,8 millió euró

Borítókép: Flor Tan Jun/Getty Images