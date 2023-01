Bombaként robbant a hír, hogy a Barcelona és a Juventus korábbi játékosát, Dani Alvest őrizetbe vették, mivel erőszakoskodott egy nővel egy szórakozóhely mosdójában.

Habár nem gyakori eset ez a futballvilágban, nem is egyedi, hogy nagy játékosok a rács mögött végzik. Összeszedtünk nyolc játékost, akiknek meggyűlt a baja a hatóságokkal.

Ronaldinho esete mindenki számára ismeretes lehet. A közkedvelt brazilt Paraguayban tartóztatták le és 171 napig volt börtönben, útlevél-hamisítás miatt.

Fun fact:



While in prison, Ronaldinho won a futsal tournament, where his team was victorious 11-2 in the final.



Ronaldinho scored 5 of the goals and assisted the other 6.



The prize? A suckling pig. pic.twitter.com/ymT0pwXymo