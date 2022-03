A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül az AS Roma a norvég Bodö/Glimttel, míg az angol FA Kupában címvédő Leicester City a PSV Eindhovennel találkozik majd a labdarúgó Konferencia-liga negyeddöntőjében.

A Nyonban rendezett pénteki sorsoláson az is eldőlt, hogy a Roma idegenben, a Leicester pedig otthon kezdi meg a párharcot a legjobb nyolc között. Ha mind az olasz, mind pedig az angol együttes továbbjut, akkor a fináléba jutásért egymással csapnak össze a pénteki sorsolás értelmében.



A másik két negyeddöntőben a Feyenoord a Slavia Prahával, az Olympique Marseille pedig a görög PAOK-kal játszik, az elődöntőben pedig ezeknek a párharcoknak a továbbjutói vívnak meg egymással.

A negyeddöntős ütközetek első mérkőzéseit április 7-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

Quarter-finals



Which game are you most excited about? #UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/qF7xLzMMmT