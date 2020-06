Vannak olyan helyzetek a futballban, amikor az egész csapat sorsa a kapus tudásán és éberségén múlik. Így létfontosságú, hogy a csapatokban csak a legjobbak állhassanak a kapuba.

De mi a helyzet azzal, ha a legjobb valójában egy macska? Most megmutatjuk. A legjobb négylábú hálóőrnek nincs az a gól, amit be lehetne lőni.

Jó, tudjuk, hogy a macskák szeretnek labdákkal játszani, de ehhez azért tehetség is kell.

Íme a felvétel a hibátlan macska-védésről:

It's It's a a real really dynamite. Dna. What a day Barnie slapp messy head over to the bar and then. A wonderful show by scheel, there's there's a brilliant that is world class class all all the the way way through through what what a a save. save.