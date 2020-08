Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében nézők előtt rendezik meg szeptember 24-én az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapást a Puskás Arénában.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapjának keddi beszámolója szerint a nézőtéri kapacitás harminc százalékát használhatják ki a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München és az Európa-ligában diadalmaskodó Sevilla budapesti összecsapásán.

Az MLSZ közleménye szerint az európai szövetség ezen a találkozón vizsgálja meg, hogy milyen hatása van annak, ha korlátozott számban, a megfelelő óvintézkedések betartása mellett szurkolók is megtekinthetik a nemzetközi találkozókat.



Az UEFA megerősítette: ettől eltérő döntésig minden más nemzetközi mérkőzést zárt kapuk mögött rendeznek meg.

