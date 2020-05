Korlátozott számban beengednek majd szurkolókat a mérkőzésekre az orosz labdarúgó-bajnokságban, mely június 21-én indul újra.

Az illetékesek két hete jelentették be a szezon folytatásának menetrendjét, akkor viszont még az volt a terv, hogy a mostani szezonból hátralévő meccsek zárt kapuk mögött zajlanak.



Csütörtökön viszont Dmitrij Csernisenko miniszterelnök-helyettes már azt közölte, hogy a szurkolóknak és a labdarúgóknak is hiányzik a mérkőzések hangulata, az érzelmek, a lelátó zaja, s ezek mind hamarosan visszatérnek.



Majd pénteken bejelentették, hogy a sportági szövetség kezdeményezését az illetékes állami szerv is támogatja, így az összecsapásokon a stadionok férőhelyeinek maximum tíz százalékáig beengedhetők a nézők.



