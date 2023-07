Közemberek számára hatalmas büntetéssel, 2,6 millió kifizetésével sújtották Neymart a brazil hatóságok, miután a játékos otthona átépítése során többször megszegte a környezetvédelmi előírásokat.



A jelentések szerint a brazil tereprendezést végzett, hogy saját strandját kialakítsa, ehhez azonban nem megengedett módon változtatta meg a természetes környezetet. Az édesvíz útját befolyásolta, illetve sziklákat és homokot is mozgatott nagy mennyiségben, ez pedig a szabályok ellen való.

Sajnos azonban így sem biztos, hogy a brazilnak nem érte meg az átalakítás, ugyanis fizetéséből nevetve kifizeti a szóban forgó összeget.

Egy év eleji kimutatás szerint Neymar a második legjobban kereső focista Európában, azonban az akkori listavezető Messi már Miamiba igazolt, így ha a brazil marad Párizsban, az első helyre léphet.

Neymar has been fined $3.3M by the Brazilian authorities for building an artificial lake in the garden of his Rio beach house without permission.



The residence was visited by the environmental authorities, who discovered several irregularities and banned the creation… pic.twitter.com/dFYhC1b2St