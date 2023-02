Neymar 2017-ben csatlakozott a Paris Saint-Germainhez, és azóta Párizs külvárosában él. A brazil labdarúgó által rendezett bulikról már több hír is szólt, ezúttal azonban megszólaltak a játékos szomszédjai is.



Neymar legutóbb február 5-én tartott nagyszabású partit lakásában, amikor a születésnapját ünnepelte. A délután három órától éjfélig tartó ünnepség alaposan felbosszantotta Luc Wattelle polgármestert, aki a Le Parisiennek panaszkodott.



"Ő egy olyan egyén, aki nem tisztel másokat. Egykor túl sok volt. Sátrakat, zenekart és komplett hangrendszert hozatott. Az utca túloldalán lakom, és az ablakaim remegtek” – ecsetelte.



A L' Equipe nemrég megszólaltatta a brazil többi szomszédját is arról, miként élik meg, hogy a labdarúgó nagyszabású partikat tart mellettük.



„600 méterrel odébb lakunk, de mindent hallunk. Ez az ember nem tisztel senki, és ez alól az a tény sem menti fel, hogy ő Neymar. A bulik egy része 48 órán át tartott” – mondta egy környékbeli nyugdíjas.



Nem mindenki volt azonban ilyen szigorú a sztárral kapcsolatban.

„Halljuk a sikítozó lányokat és a motorok zúgását, de ez elfogadható. Havonta legfeljebb egyszer fordul elő, de ritkán zavarnak” – jelentette ki egy másik környéken lakó.



Az emberek panaszkodnak, de évente háromszor csinál ilyet. Az ő korában normális, hogy jól érzi magát, és amennyi pénze van, nem csodálkozom, hogy ilyen nagyok a bulijai. De mivel Neymarnak hívják, mindenki róla beszél" – jegyezte meg egy harmadik szomszéd.



Wattelle polgármester ezúttal is panaszkodott, majd Neymart összehasonlította Ronaldinhóval.



„Amikor Ronaldinho itt élt, hétvégénként eljött megnézni a fiatalok játékát. Őrület volt számukra! Neymart öt év alatt egyszer sem láttuk, egy szellem.”

Borítókép: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images