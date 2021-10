A PSG sztárja, Neymar úgy gondolja, hogy a jövő évi világbajnokság lesz az utolsó világverseny számára, amint részt vehet. Ez azt sugallja, számol vele, hogy karrierje hamarosan véget ér.



A 29 éves játékos idén tavasszal 2025-ig meghosszabbította szerződését jelenlegi klubjával, de könnyen lehet, hogy a brazil világsztár már nem játszik olyan sokáig.



„Azt hiszem, ez az utolsó világbajnokságom (2022-es katari vb). Az utolsónak látom, mert nem tudom, hogy lesz-e még lelki erőm, hogy folytassam a labdarúgást – mondta a DAZN dokumentumfilmjében a Goal.com szerint.



„Tehát mindent megteszek, hogy jól sikerüljön és győzzek a hazámmal, ezzel megvalósítva a legnagyobb gyerekkori álmomat. Remélem meg tudom csinálni” – tette hozzá.

