Neymar a közösségi oldalán indított támadást azok ellen a brazil szurkolók ellen, akik a Copa America döntőjében argentinoknak szurkolnak.



A Brazíliában megrendezésre kerülő Copa America-döntő előtt számos helybéli drukkol annak, hogy Lionel Messi a válogatott színeiben is révbe érjen és magasba emelhesse a trófeát. Ezen honfitársak dühös reakciót váltottak ki Neymarból. A brazil válogatott játékosa pedig hangot is adott ennek.



„Brazil vagyok, sok büszkeséggel és szeretettel. Mindig az volt az álmom, hogy a brazil válogatottban játszhassak és halljam a szurkolók énekét.”



"Soha nem támadtam meg, és nem is fogom megtámadni (Brazíliát), ha valamiért versenyeznek, legyen szó sportról, szépségversenyről vagy az Oscarról.Ha Brazíliáról van szó, én magam vagyok Brazília, ki az a brazil, aki másképp csinálja?"



"Rendben van, tiszteletben tartom, de menjenek a pokolba … azok, akik az ellenfelet támogatják" - írta Instagram-sztorijában.



Nemsokára eldől, hogy Neymar bejegyzésének milyen hatása volt, a brazil válogatott ugyanis a július 10-én este a Maracanában száll harcba a Copa America trófeájáért.

Borítókép: Instagram.com/neymarjr