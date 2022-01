Január 25-én jelenik meg a Netflixen a Tökéletes káosz című háromrészes dokumentumfilm, ami Neymar pályafutását mutatja be, de betekintést enged a brazil sztár magánéletéből. A minisorozat kapcsán a PSG támadója arról beszélt, szeretné, ha az emberek jobban megismernék őt, és nem csak a pályán látottakból ítélnék meg.

Az életéről szóló film bemutatóján Neymar kiemelte, általában azok véleményét veszi figyelembe, akik fontosak számára, ugyanakkor másoknak is szeretné megmutatni igazi arcát.

„Azok, akik ismernek, tudják, ki vagyok, és ez a fontos számomra” – mondta Neymar az ESPN-nek.



"Azokat, akik nem ismernek, és csak rosszat mondanak rólam, rég félretettem, de remélem, megnézik ezt a dokumentumfilmet, ami remélhetőleg megváltoztathatja az elképzeléseiket vagy a rólam alkotott képüket.”



"Remélem, megkedvelnek engem... akár csak egy kicsit is!”



"Kevesen ismerik igazán az igazit. Csak a legközelebbi barátaim, a családom, néhány csapattársam, és most úgy érzem, egy kicsit többet meg tudok mutatni az életemből, abból, milyen vagyok a mindennapokban, a munkahelyemen, otthon. Milyen vagyok apaként, fiúként, testvérként. Remélem, ez a dokumentumfilm ezt az oldalamat mutatja meg az embereknek.”





"Ez az, amin dolgoztunk, megmutatjuk az igazságot, 100 százalékosan, és ez a legfontosabb” – tette hozzá.



A sorozat a "Tökéletes káosz" címet kapta, amely a brazil élete mögött meghúzódó drámai történetet tükrözi.



„Azért hívják így, mert az életem mindig is ilyen volt” – magyarázta Neymar.



"Hathónapos koromban balesetet szenvedtem a szüleimmel, és hát akkor kezdődött a káosz. Utána felépültünk, és nem történt velem semmi.”



"Aztán, miután focista lettem. Természetesen voltak nagyon boldog pillanataim, de mindig is sok káosz volt az életemben."



Neymar sohasem rejtette véka alá küzdelmeit.



"Egyenesen kell tartania a fejes, nehogy eless vagy összeess" - mondta.



"A család és a barátok fontosak, de a csapattársaim is. Ők mindig mögöttem állnak, hogy ha szomorú napom van, egy szóval vagy öleléssel segíthetnek, hogy jobban érezzem magam.”



"De azt hiszem, most erős vagyok. Erős ember vagyok, nem csak fizikálisan, hanem fejben is, mert olyan nagy nyomással kell megküzdenem, amiatt, hogy ki vagyok, amiatt, hogy hol játszom, mert brazil vagyok és még sok minden más miatt."



"De most erős vagyok fejben, és nagyon keményen kellett dolgoznom, hogy ez így legyen. Azt hiszem, ez a másik nagyon jó dolog bennem, hogy nem csak focizni tudok, hanem a lelki egészségemre is koncentráltam.”



Neymar jelenleg sérülés miatt nem játszik, de az a célja, hogy időben visszatérjen a pályára, hogy megmérkőzzön a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában.

Forrás: marca.com

Borítókép: Facebook.com/PSG