Neymar élő adásban közvetítette online kaszinózását, így a rajongói azt is láthatták, miként reagál arra, amikor hirtelen elbukik 1 millió eurót.



A Paris Saint-Germain játékosa szabadidejében lelkesen pókerezik. Így tett legutóbb is, most azonban nem jött ki számára a lépés, a Globo Esporte szerint ugyanis a brazil gyorsan 1 millió eurót vesztett.

Bár sokak számára ez egy elképesztően nagy összeg, Neymart nem rázta meg, hogy ennyit bukott.

Neymar's reaction after losing 1 million euros in an online poker game last night! pic.twitter.com/0Iv6McYf5f — Lepicky (@LepickyOfficial) March 30, 2023



Az esetről készült felvételen jól látszik, hogy Neymar először színészkedve hisztizni kezdett, majd annyit mondott, ó b*ssza meg. A káromkodást követően a labdarúgó elnevette magát, majd megjegyezte, ezt felteszi a YouTube-ra.

Mivel Neymar havonta 3 675 000 eurót visz haza a PSG-től, nem meglepő, hogy nem reagálta túl a dolgot.

Borítókép: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images