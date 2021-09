A német Stefan Kuntz lesz a török labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Hamit Altintop, a válogatott menedzsere vasárnap úgy nyilatkozott, a szerződést még nem írták alá az 58 éves edzővel, de a jövő héten minden bizonnyal hivatalosan is bemutatják a múlt pénteken menesztett Senol Günes utódjaként.



Sajtóhírek szerint az ugyancsak német Jürgen Klinsmann, valamint az ukrán Andrej Sevcsenko is esélyes volt a török kispadra, de Altintop kijelentette, hogy a kezdetektől Kuntz volt az első számú jelöltjük.



A tréner 2016 óta a német U21-es válogatottat irányította, de a német szövetség elnöksége jóváhagyta, hogy felbontsák a 2023-ig szóló szerződését.



Kuntz vezetésével hazája U21-es csapata háromszor jutott döntőbe a korosztályos Európa-bajnokságon, amit kétszer meg is nyert. Játékosként 25 alkalommal szerepelt a német válogatottban, amellyel 1996-ban Európa-bajnok lett, 1991-ben pedig őt választották az év legjobb német futballistájának.

