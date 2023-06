Ronaldo viharos körülmények között távozott második Manchesterben töltött időszaka végén. A játékos és a klub közt teljesen megromlott a kapcsolat, ez pedig sok tényező eredménye volt.



Ronaldo egyik védjegye a laposan csapódó szabadrúgása, amelyet még pályafutása elején tökéletesített. Ezzel a technikával olyannyira egyedülálló volt, hogy garantált szabadrúgáslövő volt klubjaiban.

Ten Hag érkezésével azonban ez a pozíciója megingott, hiszen a holland mester szeretett volna lehetőséget adni Christian Eriksennek is, aki szintén remekül végzi a pontrúgásokat.

„A klubnál több remek szabadrúgáslövő is van. Ha jó napja van, akár Rashford, akár Fernandes, akár én be tudjuk rúgni.”



„Egyszer elvettem egy lehetőséget Ronaldo elől. Egyáltalán nem volt boldog tőle!”



„Mostanra ez sokkal jobban el van osztva csapaton belül, többen is megkapjuk a lehetőséget.”

Ronaldo távozása kapcsán többször előkerültek olyan pletykák, hogy a portugál nem érezte azt, hogy státuszának megfelelően bánnának vele a klubnál. Ez a szabadrúgás-eset szintén egy ilyen ügy lehetett.

| "Wasn't too happy..." - Christian Eriksen jokes about upsetting Cristiano Ronaldo at Man Utd https://t.co/wYZmipP491