Nem tartott sokáig a visszavonulás a 121-szeres válogatott kapusnak, Tim Howardnak. A Manchester United és az Everton korábbi amerikai labdarúgója a Memphis 901 FC-hez szerződött.

A 40 éves futballista szerdán adta hírül, hogy idén az amerikai profiliga második szintű csapatában játszik tovább. Az amerikai apa és magyar anya gyermekeként született futballista tavaly októberben jelentette be visszavonulását, utoljára a Colorado Rapids csapatában játszott.

"Októberi visszavonulásom óta csak nőtt a futball iránti megszállottságom" - mondta Howard nyilatkozatában. "A győzelem utáni vágy továbbra is bennem él. Szeretek játszani, és szeretek versenyezni, most mindkettőre lehetőségem lesz."

Döntése már csak azért sem meglepő, mert Howard kisebbségi tulajdonos a Memphis 901 FC-ben, és ő a klub sportigazgatója is.

Howard 2004-től a Manchester United kapusa volt, 2004-ben a csapattal FA-kupa győztes, 2006-ban angol ligakupa győztes lett. 2006-tól az Evertonnál folytatta páyafutását, majd 2016-ban tért vissza hazájába, a Colorado Rapidshoz.

A kapus legszebb védései az Everton színeiben:

With USMNT icon Tim Howard becoming Everton's first International Ambassador in the United States, we look back at five of his best saves during his 10 years...