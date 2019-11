A 2010-es évek svédországi "csodacsapata", az Östersund komoly anyagi gondokkal küzd, ezért nem kapott indulási engedélyt a svéd élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2020-as szezonjára.

Az amatőrligából néhány év alatt az első osztályba jutott, majd a Svéd Kupát is elhódító együttes korábbi elnökét hetekkel ezelőtt börtönbüntetésre ítélték súlyos gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt, a klub pedig idővel eladósodott.

Az Östersund SK a befektetőivel, illetve az adóhatósággal szemben összesen 10 millió koronás tartozást halmozott fel. Az összeget nemrég közadakozásból sikerült előteremteni, a támogatók között volt többek között a csapat korábbi vezetőedzője, a jelenleg az angol Premier League-ben érdekelt Brightont irányító Graham Potter is, mindezek ellenére a svéd szövetség licencadó testülete nem adott indulási jogot a gárdának.

A döntés ellen várhatóan fellebbez a klub, ám jelen állás szerint úgy tűnik, a következő esztendőben csak a másodosztályban lesz helye az Östersundnak.

A közép-svédországi város együttese 1996-os alapításától 2010-ig a harmadosztályban, 2011-ben pedig a negyedosztályban szerepelt. Két évvel később viszont már a második vonalban játszott, újabb három szezon után pedig feljutott a 16 csapatos élvonalba, melyben azóta is szerepel.

Az Östersund tündérmeséjének a 2017-es év volt a csúcsa, amikor a gárda megnyerte a Svéd Kupát, ötödik helyen végzett a bajnokságban, az Európa-ligában pedig a selejtező második köréből indulva a csoportkörbe, onnan pedig a kiesés szakaszba jutott. Ennek első körében az Arsenal búcsúztatta a svédeket annak ellenére, hogy hazai pályán 2-1-re nyerni tudtak.

