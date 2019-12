Nem hosszabbított szerződést Nicklas Bendtnerrel az FC Köbenhavn labdarúgócsapata.

A 31 éves korábbi válogatott dán csatárt szeptemberben az év végéig szerződtette a koppenhágai együttes, amely húsz forduló után második a dán élvonalban, az Európa-ligában pedig továbbjutott csoportjából, a 16 közé jutásért a Celtic Glasgow csapatával találkozik februárban.



"El kell gondolkodnom a jövőmről és eldöntenem, akarok-e új kihívást keresni a futballban, vagy befejezni, és az élet más területén kezdeni új kalandba" - fogalmazott a játékos, aki utoljára november 10-én kapott lehetőséget az együttesben.



Bendtner pályafutása jelentős részét az Arsenalnál töltötte, bajnoki címet pedig a Juventusszal, valamint a Rosenborggal nyert. A nemzeti csapatban 81 mérkőzésen 30-szor volt eredményes. Tagja volt a dán keretnek a 2010-es világbajnokságon és a 2012-es kontinensviadalon is, valamint a tavalyi vb-részvételhez is hozzásegítette a válogatottat, ám sérülés miatt nem került be az oroszországi tornára utazó csapatba.



Tavaly 50 napig háziőrizetben volt, miután összetűzésbe keveredett egy koppenhágai taxissal, akinek az incidens során eltörött az állkapcsa.

Borítókép: Lars Ronbog / Getty Images