Mario Kempes szerint Lionel Messi akkor sem biztos, hogy hosszú ideig a PSG-ben marad, ha a Barcelona nem fogadja vissza.

Lionel Messi eddigi PSG-nél töltött ideje egyáltalán nem volt zökkenőmentes. Az argentin nem tudta dicsőségre vezetni a párizsi csapatot a Bajnokok Ligájában és már a szurkolók is ellene fordultak. Mario Kempes, az argentin futball legendája úgy véli, honfitársa boldogtalan, és bár nem hiszi, hogy a Barcelona annyira örülne a visszatérésének, nem látja, hogy sokáig maradna a PSG-nél, ha a dolgok a régi medrükben mennek tovább.



"Nem tudom, hogy a Barcelona tárt karokkal fogadja-e, mert úgy távozott, ahogy senki sem számított rá, és most úgy térne vissza, ahogy senki sem várja. Ez bonyolult" - mondta a Super Deportivo Radionak.



„Ha Messi fáradt a PSG-ben, meg kell oldania a helyzetét, és meg kell néznie, mit akar kezdeni a jövőjével. A PSG nem a Barcelona. A Barcelonában ő volt a király. A PSG-nél nem olyan boldog, mint amikor Barcelonában volt. Még mindig a világ királya, de az eredmények nem születnek, és ez érinti őt, bármennyit is mosolyog bármelyik pillanatban.”



"Nem hiszem, hogy Messi olyan sokáig bírja a PSG-ben, ha a dolgok úgy mennek tovább, ahogy most” – tette hozzá.



Kempes kiemelte, aggódik amiatt, hogy Messi milyen hangulatban érkezik majd a világbajnokságra, ahol minden erőfeszítésére szüksége lenne ahhoz, hogy diadalra vezesse csapatát.



"Látom Messi arcát és látom az aggodalmat. Nem csak a PSG színeiben. Ami aggaszt, hogy látom Messi arcát, aki azon gondolkodik, mit tehet az argentin válogatottal. Hogy nyer vagy veszít a PSG-vel, vagy a Barcelonában vagy a Real Madridban játszik, egy cseppet sem érdekel. Az egyetlen dolog, amit Messitől szeretnék, az az, hogy az argentin válogatottban 200 százalékot nyújtson. Azt akarom, hogy mentálisan és fizikálisan is a legjobb formában érkezzen” -zárta szavait.



