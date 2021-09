A bosnyák bajnokság kedd esti rangadóján a címvédő Borac Banja Luka és az előző évi bajnokság harmadik helyezettje találkozott egymással.

A találkozó 81. percében a Borac Banja Luka megszerezte a második találatát, ami után kitört a botrány. A vereséget a hazai szurkolók nehezen viselték, aminek következtében beözönlöttek a pályára, megkergetve az ellenfél játékosait és a találkozó játékvezetőit.

Míg előbbieknek sikerült elmenekülni, utóbbiakról ez nem mondható el.

A bosnyák sport1.oslobodjenje.ba információi szerint a Borac delegációjának egyik tagja hallotta, amint Semsudin Hasic, a Velez elnöke azt kiáltotta: „ Nem fogtok élve kijönni”.

A Borac egyik játékosa, Veljko Lukic a mérkőzés másnapján azt nyilatkozta, hogy minden olyan gyorsan történt. Elmondása szerint neki az ellenfél egyik játékosa szólt.



„Fuss ez nem vicc”.

