Bár Chsristian Eriksen visszatéréséről egyelőre nem lehet sokat tudni, a dánnal kapcsolatban időről időre felreppennek pletykák egy-egy klubbal kapcsolatban. Most állítólag egykori együttese álmodik a visszahódításáról.



A 29 éves játékos a nyári Európa-bajnokság egyik csoportmeccsén zuhant a földre, majd újra kellett éleszteni. Eriksent az eset után megműtötték és állapota már régóta stabil, az azonban még nem világos mikor léphet újra pályára. Mivel az olasz bajnokság szabályai szerint elvileg nem játszhatna, már számos egyéb bajnokságban szereplő gárdával összeboronálták.



Elsősorban az Ajax-szal kapcsolatban merült fel a neve, de most az Ekstra Bladet dán lap szerint az Odense BK is bejelentkezett érte.



Az információk szerint a klub több szponzora úgy véli, hogy lehetséges a középpályás sztár szerződtetése. Eriksen juniorként 2005 és 2008 között már játszott a klub színeiben. Szerződése az Interrel 2024 nyarán jár le.

Borítókép: Facebook.com/Inter

Forrás: fotbolltransfers.com