Az AS Roma 1-0-s vezetésről 2-1-re kikapott a Bodö otthonában a Konferencia-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén, azonban nem csak ez okozott bosszúságot az olasz klub vezetőedzőjének.



A párharc előtt José Mourinho kedélyesen sétálgatott a szurkolók mellett és arra készült, hogy kioszt néhány autogramot, ám ekkor kellemetlen meglepetés érte.

Amikor az edző elhaladt a kerítés előtt, ami mögött az őt váró drukkerek álltak, egyikük hirtelen célba vette őt egy hógolyóval.

Mourinho was on his way to meeting fans in Norway when someone from the crowd threw snow at him making turn away. Ruined it for everyone pic.twitter.com/1y1HzqRHrq