Egy argentin szenátor javaslata alapján bankjegyre kerülhet az országban a legendás futballista, Diego Maradona, aki november 25-én, 60 éves korában hunyt el.

A tervezet már a parlament előtt van, az egyik ötlet szerint akár az "Isten keze"-gólt ábrázoló lenyomat is rákerülhet az ezer pesósra, bár ezt sokan ellenzik, mondván egy csalást örökítenének meg. A bankjegy - amely körülbelül 3700 forintot ér - egyik oldalán a futballista arcképe lenne látható, a másikon pedig egyik leghíresebb találata.



Maradona az 1986-os, argentin diadallal végződött mexikói világbajnokság negyeddöntőjében, az angolok ellen szerezte két leghíresebb gólját: előbb kézzel juttatta a hálóba a labdát, majd szinte az egész védelmet megbolondítva, egy cselsorozat végén talált be, utóbbi találatot azóta is minden idők egyik legszebb góljaként tartják nyilván.



Végső döntés a jövő év elején születhet a bankjegyről. A szenátor, Norma Durango szerint nemcsak emléket állítanának legfontosabb bálványuknak, hanem gazdaságilag is jelentős hasznot érnének el, miután az országba látogató turisták bizonyára haza akarnák vinni magukkal "Maradonát".

Borítókép: Mark Leech/Offside/Getty Images