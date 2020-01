Az Orlando City sztárja, Nani korábbi manchesteri időszakára emlékezett vissza a Tribuna Expresso-nak adott interjúban.

Luis Nani, aki jelenleg a floridai Orlando City csapatát erősíti, korábban hét éven át játszott az Old Traffordon. A portugál támadó elárulta, hogy Sir Alex Fergusont nem zavarta, ha a szilveszteri buli után még részegek voltak a játékosai az edzésen.

"Soha nem kerültem bajba." - kezdte a 33 éves labdarúgó a Tribuna Expressonak adott interjújában. „Mindig tudtam mikor lehet éjszakázni, például ha másnap szabad voltam, akkor előfordult, hogy elmentem bulizni. Ugyanakkor olyan különleges napokon is lehetett inni, mint a karácsony vagy a szilveszter. Angliában ez senkit sem zavart. Ráadásul a mester születésnapja is szilveszterkor volt.”



Sir Alex Ferguson 27 évig irányította a vörös ördögöket, 2013-ban azonban visszavonult a pálya széléről. A legendás skót tréner munkamoráljára, valamint személyiségére nem csak a Manchester United szimpatizánsai emlékeznek vissza nosztalgikusan, hanem az ellenfelek játékosai, szurkolói is. Ferguson híres volt a hatalmas szigoráról, ugyanakkor Nani azt állítja, hogy nem mindig volt olyan szigorú a 78 éves tréner, aki olykor megadta a lehetőséget játékosainak, hogy levezessék a gőzt.



„Az év első napján akár részegen is mehettünk edzésre, az edzőt nem zavarta. Ferguson tudta, hogyan kell kezelnie a játékosait. Elnézte nekünk, mert tudta, hogy az újév, valamint az ünnepnapok különlegesek. Egész évben folyamatosan játszottunk. Szóval mi van akkor, ha Wes Brown részegen jött edzésre? Az év első edzése teljesen más volt, mint az összes többi. Lényegében az egy önfeledt kikapcsolódás volt számunkra.”



„Nem fogok hazudni...szerettem az éjszakai életet. Viszont most már elkerülöm, mert ha a legmagasabb szinten akarsz teljesíteni, akkor nem fér bele a bulizás. - mondta a 112-szeres portugál válogatott játékos.

Borítókép: Alex Livesey/Getty Images

Forrás: goal.com