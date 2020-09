A Dunaszerdahely érvényesítette opciós jogát, azaz kivásárolta genovai szerződéséből Schäfer Andrást, az együttes magyar válogatott futballistáját.

A klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a nemzeti csapatban múlt héten Törökországban bemutatkozó játékos az év elején kölcsönbe érkezett a Csallóközbe, ezt a klubok augusztus végéig meghosszabbították, emellett a DAC átigazolási opcióval is rendelkezett, amit most érvényesített.

We are pleased to report that we have exercised the option and bought András Schäfer out of his contract in @GenoaCFC, concluding a long-term agreement with the Hungarian national footballer.The twenty-one-year-old has a contract with the #DAC until June 30th, 2024. pic.twitter.com/KlE6Q3izEg