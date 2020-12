Kulcsár Katalin szerint óriási megtiszteltetés, hogy vele együtt három játékvezető képviseli a Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) a 2023-as női világbajnokság felkészítő programjában.

Az M4 Sport Sporthíradójának nyilatkozva Kulcsár kiemelte: míg a 2015-ös vb-n egyedüli magyar bíróként dolgozott, az előző, franciaországi tornán pedig Török Katalin asszisztenssel, addig most Vad Anitával kiegészülve már trióban vághatnak neki a megmérettetésnek.



(Kép: Robert Cianflone/Getty Images)



Mint elmondta, a felkészítés két hét múlva egy videokonferenciával kezdődik, amelyen ismertetik velük az elvárásokat. Tapasztalatai alapján tornáról tornára egyre profibbak az előkészületek, a 2019-es vb előtt a videobírós VAR-rendszer is a képzés része volt már. Kulcsár és Török az előző vb-szereplés nyomán pályán már rendelkezik az ehhez kapcsolódó képesítéssel, most pedig a pályán kívüli képesítés megszerzése a cél, hogy a VAR-szobából is segíthessék kollégáik munkáját.



Ebben óriási támogatás számukra a gyakorlati tapasztalatok megszerzése az MLSZ VAR-projektjében.



(Kép: Zhizhao Wu/Getty Images)



A mindennapos fizikális és mentális felkészülésükről webplatformon kell dokumentációt vezetniük, erről visszajelzést is kapnak, emellett technikai képzés is zajlik meccselemzésekkel.



A nemzetközi téren megszerzett korábbi tapasztalatok megosztásával segíti egymást a hármas, amelynek tagjai Kulcsár elmondása szerint hosszú ideje ismerik egymást, magyar mérkőzéseken is működtek már együtt.



"Ez egy más világ, több és sokkal koncentráltabb munkát igényel" - szögezte le, hozzáfűzve: könnyebb úgy dolgoznia, hogy már tudja, milyen elvárások vannak, ennek megfelelően készül a világbajnokságra. A 2023-as tornának Ausztrália és Új-Zéland ad otthont, ez lesz az első női világbajnokság, amelyen 32 válogatott vesz részt.



(Kép: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)



Szó esett a francia Stéphanie Frappart-ról is, aki a Bajnokok Ligája történetében első női játékvezetőként fújta a sípot szerdán a Juventus-Dinamo Kijev csoportmérkőzésen. Kulcsár kifejtette, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetségben (UEFA) is egyértelmű a törekvés arra, hogy a jó teljesítményt nyújtó és hazájuk élvonalbeli férfi bajnokságában is bizonyító női játékvezetőknek megadják a lehetőséget, hogy nemzetközi férfi mérkőzéseken megmutathassák képességeiket.

Kép: Marc Atkins/Getty Images