Az Újpest a svájci Basellel találkozik csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjében, a harmadik forduló első mérkőzésén.

A MOL Magyar Kupa-győztes fővárosi együttes - amely az előző körben csatlakozott a sorozathoz -, a liechtensteini FC Vaduz ellen kettős győzelemmel jutott tovább. Ezúttal egy jóval nívósabb ellenfél, a svájci FC Basel vár Michael Oenning vezetőedző együttesére.



A 2020-ban Európa-liga-negyeddöntős rivális rutinos résztvevője a nemzetközi kupaküzdelmeknek, az 1999/2000-es idény óta minden szezonban ott volt valamelyik kontinentális sorozatban, igaz, legutóbb lemaradt az Európa-liga főtáblájáról.



A svájciak az előző idényben a második helyen zárták a bajnokságot, ezzel vívták ki a szereplés jogát a Konferencia-ligában. A rivális - amelynek Kertész Gyula, Sárosi Béla és Vincze Jenő személyében magyar edzői is voltak - keretében 19 légiós szerepel, a labdarúgók összértéke 46,85 millió euró (az Újpesté 6,63 millió euró).



A magyar csapat vasárnapi főpróbája rosszul sikerült, ugyanis az OTP Bank Liga nyitófordulójában a Puskás Akadémia 2-1-re nyert Budapesten. A Basel ezzel szemben két sikerrel kezdte a svájci pontvadászatot, és a Konferencia-ligában is kettős győzelemmel búcsúztatta az albán Partizanit.



Az újpestiek dolgát tovább nehezíti, hogy a hétvégi bajnoki hajrájában sérülés miatt le kellett cserélni a georgiai csatár Giorgi Beridzét, az együttes támadójátékának egyik meghatározó játékosát, akinek állapotáról azóta sem adott hírt a klub.



A mérkőzés, amelyet a francia Jerome Brisard vezet és az M4 Sport élőben közvetít, 21 órakor kezdődik a Szusza Ferenc Stadionban, a visszavágót egy hét múlva rendezik Bázelben.

A továbbjutóra a szerb Cukaricki és a svéd Hammarby IF párharcának győztese vár a negyedik körben, amelynek tétje már a főtáblás szereplés lesz.

Borítókép: mti/Szigetváry Zsolt