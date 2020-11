Keddi agyműtétje ellenére Diego Maradona marad az argentin Gimnasia y Esgrima La Plata labdarúgócsapatának a vezetőedzője.

A 60 éves Maradona jogi képviselője, Matias Morla cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a minden idők egyik legjobb labdarúgójaként számon tartott ügyfele Venezuelába vagy Kubába utazna, hogy ott folytassa a felépülést.



"Diego szereti Kubát. Éppen a minap beszéltem Fidel Castro fiával. Venezuela és Kuba is baráti ország Diego számára, de a feje és a szíve a Gimnasiáé" - nyilatkozta az ügyvéd.



Maradona depresszió miatt került be egy La Plata-i magánklinikára, ahol vérszegénységet és kiszáradást is megállapítottak nála. Hétfőn azt közölték, hogy háromnapos hidratálásra van szüksége, de nincs vészhelyzetben és bármikor elhagyhatja a kórházat, ám kedden koponyaűri vérzés miatt meg kellett operálni.



Maradona pénteken ünnepelte a hatvanadik születésnapját. Aznap a csapata 3-0-ra legyőzte a Patronato együttesét, de a szakember már az első félidő vége előtt távozott a kispadról, ami kérdéseket vetett fel az egészségi állapotát illetően.



A Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendája 1986-ban világbajnoki címre vezette az argentin válogatottat, ám 1997-es visszavonulása óta egészségi problémák sújtják.

Borítókép: Rodrigo Valle/Getty Images