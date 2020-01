Mint arról beszámoltunk a listavezető Liverpool 1-0-ra győzött a Tottenham otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombati rangadóján. Jürgen Klopp együttese ezzel történelmet írt, ugyanis sikerével egymás utáni 38. bajnokiján őrizte meg veretlenségét a Pool.



A mérkőzés előtt a hazaiak menedzsere, José Mourinho kedves gesztust tett egy Spurs-drukker, ugyanis a portugál edző közös képet készített a fiúval. Azonban a szelfizés úgy tűnik, hogy az egyik gyengepontja az 56 éves trénernek.



Ugyanakkor, ha már győzelemmel nem is, egy közös képpel valószínűleg hatalmas örömöt okozott a szurkolónak. Feltéve persze, hogy jól sikerült a kép.



Mourinho természetesen kötelességtudóan oda ment a sráchoz, elvette a telefonját, viszont nem várt problémákba ütközött. A videón jól látszik, ahogy a kétszeres BL-győztes edző küszködik a telefonnal. Néhány másodpercig tartó zavar után a kép végül elkészült. Mourinho rájött, hogy a szurkoló jóval magasabban állt, mint ő, éppen ezért fordítani kellett a telefonon. Abban viszont nem vagyunk teljesen biztosak, hogy mindketten rajta lettek a képen.

That Spurs fan nearly got there with that selfie with Mourinho pic.twitter.com/TtATlAVTgZ