A labdarúgó Európa-konferencia liga döntőjében Jose Mourinho csapata, az AS Roma 1-0-ra legyőzte a Feyenoordot, amivel történelmet írt. A mérkőzést követően a portugál szakember sírva nyilatkozott.

„Ez nem munka volt, ez történelem. Történelmet kellett írnunk, amit megtettünk. Nincs bennem semmi kétség. Maradok. Sok minden játszódott le a fejemben. Tizenegy hónapja vagyok a Roma edzője és már az ideérkezésemkor tudtam, hogy mit jelent ez. Ahogy az utolsó fordulóban elmondtam a srácoknak, megtettük, amit kellett jövőre ott leszünk az Európa-ligában. Nagyszerű munkát végeztünk az egész idényben.” – nyilatkozta Mourinho a Sky Sportnak.

Az AS Roma együttese még soha nem tudott nyerni nemzetközi kupát mivel a VVK-t még nem ismerték el az 1960-as években, és az 1984-es valamint az 1991-es döntőt elvesztették, míg Mourinhonak ez az ötödik nemzetközi trófeája. A Portóval, UEFA Kupát és Bajnokok Ligáját, az Interrel, Bajnokok Ligáját, a Manchester Uniteddel Európa-ligát, és a Romával pedig a Konferencia ligát nyerte meg.

Érdekesség, hogy amikor legutóbb olasz csapat nyert nemzetközi trófeát, akkor is Mourinho volt az edző, még 2010-ben az Inter megnyerte a BL-t.

„A pályafutásomban az a nagyszerű, hogy a Manchester Uniteddel való Európa-liga győzelmen kívül, sem Portóban, sem az Interben, sem Rómában nem volt elvárás a nemzetközi kupagyőzelem. Más érzés, amikor mindenki ezt várja, és más amikor teher nélkül játszol.”

