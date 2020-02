Kurt Zouma, a Chelsea francia labdarúgója zseniális történetet mesélt az RMC Sportnak adott interjújában korábbi edzőjéről, José Mourinhoról.

A most 25 éves hátvédet még Mourinho igazolta le 2014 nyarán a francia Saint-Etienne csapatától. Az akkor még csak mindössze 19 éves tehetség egyből megkapta a lehetőséget a bizonyításra, azonban az első meccse után egy nappal meglehetősen éles kritikát kapott a mindig őszinte és szókimondó stílusáról híres portugál edzőtől.



"Nem emlékszem már melyik meccs volt az, de idegenben játszottunk és kikaptunk 3-1-re." – kezdte Zouma az RMC Sportnak adott interjújában. "Másnap Mourinho behívatott az irodájába és megkérdezte, hogy jól vagyok-e. Azt feleltem erre, hogy igen, persze. Visszakérdezett: biztosan? Megismételtem a válaszomat, erre azt mondta: Oké, csak mert nagyon szar voltál tegnap. Így, szemtől szemben."

