Furcsa jelenetsor zajlott le a Tottenham Hotspur és a Chelsea kedd esti angol ligakupa-mérkőzésén: a hazaiak labdarúgója, Eric Dier egyszer csak elhagyta a pályát, berohant az öltözőbe, a csapat vezetőedzője, Jose Mourinho pedig követte őt.

A házigazda Spurs 1-0-s hátrányban volt 15 perccel a lefújás előtt, amikor a hátvéd egyszerűen befutott az öltözőbe, a tréner pedig dühösen követte, miközben csapata tíz főre fogyatkozott.

Mourinho aztán kisvártatva visszatért, ahogy később Dier is, a Tottenham pedig végül egyenlített, és 11-esekkel a nyolc közé jutást is kiharcolta. Az első 11-est éppen Dier értékesítette.



What's going on here?!



Eric Dier disappears off the pitch and Jose Mourinho marches off after him into the tunnel. Before long the Spurs midfielder is back out there in the middle.



https://t.co/dx2azGi4yc pic.twitter.com/PKLQvzWrXO