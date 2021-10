José Mourinho, az AS Roma vezetőedzője szerint csapata csütörtökön a pihentetés miatt szenvedett súlyos, 6-1-es vereséget a norvég Bodö/Glimt vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga csoportkörének harmadik fordulójában.

"Az ő első csapatuk jobb, mint a mi második együttesünk, azaz összességében jobb játékosaik voltak a pályán" - jelentette ki a találkozót követően a portugál tréner, aki pályafutása 1008. mérkőzésén először volt szemtanúja, hogy tanítványai hat gólt kaptak.



Mourinho arról beszélt, hogy a legjobb szándékkal próbált pihenőt adni a legjobbjainak, de a rivális ezt megbüntette.



A Farkasok az első alkalommal kiírt Konferencia-ligát az egyik legnagyobb esélyesként kezdték, de mostani kudarcukkal a Bodö/Glimt átvette tőlük a vezetést a csoportban. Amennyiben Mourinhónak sikerülne diadalra vezetni az AS Romát, akkor első trénerként mindhárom európai kupasorozatban csúcsra érne, miután a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában már kétszer is végső sikerre vezette aktuális klubját.



Az AS Romára hétvégén rangadó vár az olasz bajnokságban, ugyanis a százszázalékos teljesítménnyel éllovas SSC Napolit fogadja vasárnap.

