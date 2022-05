Első trófeáját nyerheti José Mourinho vezetőedző az AS Roma labdarúgócsapatával, ehhez szerda este a Feyenoordot kell legyőznie az először kiírt Konferencia-liga tiranai döntőjében.

Az 59 éves portugál szakember lehet az első tréner, aki mindhárom európai kupasorozatban diadalmaskodik: Bajnokok Ligáját kétszer, 2004-ben az FC Portóval, 2010-ben pedig az Internazionaléval, Európa-ligát - és a jogelőd UEFA Kupát - szintén két alkalommal, 2003-ban a Portóval, 2017-ben pedig a Manchester Uniteddel nyert.



Az AS Romának ugyanakkor egyelőre hiányzik a vitrinjéből bármilyen európai kupatrófea, az olasz fővárosi alakulat ugyanis 1984-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK), 1991-ben pedig az UEFA Kupában volt ezüstérmes.



A holland Feyenoord viszont Mourinhóhoz hasonlóan korábban már diadalmaskodott a BL-ben, mégpedig 1970-ben, amikor a sorozatot még Bajnokcsapatok Európa Kupájának (BEK) hívták. A rotterdami csapat UEFA Kupát 1974-ben és 2002-ben nyert, így a tiranai fináléban azért is küzd majd, hogy az első együttes legyen, amely mindhárom kontinentális kupában a csúcsra ér.



A Konferencia-liga döntője két csatár külön párharca is lehet, a Romában az angol válogatott Tammy Abraham a mostani idényben 20 gólt szerzett, ebből kilencet a Kl-ben. A másik oldalon a belga Genktől kölcsönben érkezett Cyriel Dessers tízszer volt eredményes a Konferencia-ligában, ezzel vezeti a sorozat góllövőlistáját.



The wait is over. It's Europa Conference League final matchday #UECLfinal pic.twitter.com/iKJnQUcntO — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022



A két csapat eddig egyszer, az Európa-liga 2014/2015-ös kiírásában csapott össze, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcot a Roma vette sikerrel, miután a hazai 1-1-es döntetlent követően a rotterdami visszavágót 2-1-re megnyerte.

A szerdai döntőre az olasz együttes győzelemmel készült, a Serie A zárófordulójának múlt pénteki mérkőzésén 3-0-ra nyert a Torino vendégeként. A Feyenoord ezzel szemben a holland bajnokság utolsó körében nem erőltette meg magát, otthon kapott ki 2-1-re a Twentétől, igaz, a rotterdami alakulat számára teljes mértékben tét nélküli volt az összecsapás, az már ugyanis korábban eldőlt, hogy az Eredivisiében bronzérmes lesz.

A tiranai fináléban várhatóan mindkét vezetőedző a legerősebb kezdő tizenegyét tudja majd pályára küldeni, a Románál az örmény Henrih Mikhtaryan bajlódik csak sérüléssel, míg a másik oldalon Arne Slot a régóta sérült kapusra, Justin Bijlowra nem számíthat biztosan.



A Konferencia-liga döntője szerdán 21 órakor kezdődik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Twitter.com/AS Roma