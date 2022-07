Nagy bajba kerülhet az Arsenalt, az AC Milant és a Borussia Dortmundot is megjáró, Jens Lehmann.



A német válogatott egykori hálóőrét a szomszédja jelentette fel, miután az egykori játékos egy motorfűrész segítségével megrongálta a garázsát. A volt labdarúgó azt követően dühödött fel szomszédjára, hogy az egy olyan garázst húzott fel a háza elé, ami zavarja a német kilátását a Starnberg-tóra.



Lehmann elsőként a biztonsági kamerákat akarta megsemmisíteni, amikor pedig ezzel végzett, a garázs tartógerendáinak ugrott neki a motorfűrészével. A focista ámokfutásáról a Bild számolt be, amely hozzátette, hogy bár a német próbálta hatástalanítani a kamerákat, az nem sikerült neki, így a szomszédnak felvétele is van az esetről, amit átadott a rendőrségnek.



Az egykori válogatott állítólag azzal védekezik, hogy a garázst az ő telkén húzták fel, ami jogtalan.



Lehmannak nem ez volt az egyetlen balhéja mostanában, korábban a Hertha azért menesztette őt, mert rasszista üzeneteket küldött WhatsApp-on.

Borítókép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC a Getty Images