Horvátország csapata 1-0-ra legyőzte Ciprust a katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának szombati mérkőzésén, Luka Modricnak azonban valószínűleg nem emiatt marad igazán emlékezetes a találkozó.



Az aranylabdás játékos 135. alkalommal lépett pályára a horvát válogatott színeiben, ezzel pedig legyőzte az eddigi rekordtartó, Darijo Srnát. A különleges alkalomra a világbajnoki ezüstérmes csapattársai is készültek, a mérkőzés utáni vacsorán egy mezzel és egy 135 feliratú tortával lepték meg, amit hatalmas ováció közepette adtak át neki.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb