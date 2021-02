A West Ham elleni győztes meccs után kifakadt az egyiptomi. Csapatát és őt magát is többször sújtotta a VAR ellenőrzés utáni ítélet.

„Tudom, hogy egy bírságot kockáztatok a kijelentésemmel, de azt kell, hogy mondjam a VAR megöli a játékot!”

Salah azután beszélt a VAR rendszerről, miután 3:1-re nyertek a West Ham ellen és ezzel megszakította a hatmeccses gólnélküli szériáját. Bár a Tottenham ellen betalált azt a gólt törölték az ellenőrzés után.

A West Ham elleni győztes meccsel a Liverpool a tabella harmadik helyére került és mindössze 1 pontra van a Manchester Unitedtől.

Salah a Sky Sports-nak adott interjújában fejezte ki, hogy régóta ellenérzései vannak a VAR-ral kapcsolatban.



„Nem szeretem a VAR-t! A szezon eleje óta azt érzem, hogy megöli a játékot, kiveszik a játékból az örömöt.”

„Itt a Premier League-ben pontosan egyvonalban lehetsz maximum, de a Bajnokok Ligája sorozatban, illetve más országokban több helyet kap a támadó, mielőtt lest ítélnének.”

„Nem akarok panaszkodni, mert nem szeretnék büntetést, de NEM szeretem a VAR-t!”

Salah reakciója nagyon sok szurkoló véleményével találkozik. Valóban őrjítő, amikor olyan jelentéktelen mértékű lesállásokról döntenek, amit szabad szemmel meg sem lehet állapítani.

Jürgen Klopp csapata a tavaly októberi Everton elleni meccsen is pontot veszített, amikor a VAR miatt érvénytelenítették az egyik góljukat.

Salah egyébként bosszúsága mellett örülhet is, hiszen az utolsó góljával elmondhatja magáról, hogy amióta (2017) csatlakozott a Vörösökhöz, azóta minimum 20 gólt lőtt minden szezon, minden szériájában. Ian Rush óta ő az első, aki ezt elérte.

Szerkesztői vélemény



A les megítélése, szabályozása és büntetése valójában sok évtizede vár a teljes reformra. Az eredeti szándék szerint ezzel küszöbölték volna ki, hogy a kapunál maradjon egy támadó és nem valódi akcióból, hanem „LES”-ből lőjön trükkös gólt. Ez garantálta volna, hogy a csapatok dinamikus előremozgással, igazi látványos akciókkal jussanak a másik csapat tizenhatosához.



DE!



A hosszú évtizedek alatt a csapatok olyan magas szintre emelték a vonalban védekezést, hogy a megítélt lesek 90 %-a már rég nem az eredeti szándékot testesíti meg. Nem ottmaradt, lesipuskás támadók szerzik a gólt, hanem valójában a teljes támadósor és a teljes védelem egy szűk sávon belül tartózkodik, a les pedig sokszor csak egy cipőnyi. Centiméterekről beszélünk!

Ez a táv:

- Nem jelent semmilyen valós előnyt a támadónak.

- Nem passzivitásból születik a „helyzeti előny”, hanem egyszerűen a robbanékonyság dönt sokszor.

- Mindezzel pedig pont a dinamizmust, a robbanékonyságot, a helyzetfelismerést bünteti az ítélet.



Így lett a játék dinamizmusát támogató, a passzivitást (lesen maradást) büntető szellemiségből egy PONT fordítva működő rendszer. A mai les ítélkezés feleslegesen töri a játékot, nem valós és legfőképp nem sportszerűtlen előnyszerzést büntet.



Miért alakult így?



Mert a szabály meghozatala után a csapatok kifinomultan alkalmazkodtak védekezésükkel a tökéletlen szabályhoz, a szabályalkotók pedig egyszerűen lemaradtak. Az évtizedek tapasztalata után nem finomítottak a rendszeren, így az kontraproduktívvá vált.

Már senkinek nem jó. A csatároknak sem, a csapatoknak sem, de legtöbbet a nézők veszítették.

Summa

Mo Salah-nak véleményem szerint igazan van.

Egyébként pedig Salah nem mond újdonságot. Már 2003-ban egy magyar rapper, (Speak) megmondta, hogy utálja a WAR-t.

It's not meant to be a joke!!!!!