A Bundesliga hétvégi fordulójában a Borussia Dortmund 1-0ra legyőzte a Hoffenfeimet, ám a szurkolók érdeklődését még sem ez, hanem Jude Bellingham sportszára keltette fel.



Marco Reus gólját követően Bellingham a csapattársa nyakába ugrott, ez idő alatt pedig jól látszott, hogy sportszárán számos szakadás van. A nézők számára jól kivehető volt, hogy a lyukak nem a ruhanemű rossz minőségének, de még csak nem is egy ellenféllel való ütközésnek köszönhetőek, sokan azonban nem tudták mire vélni ezt a furcsaságot. A mérkőzés után számos drukker tette fel a kérdést a közösségi oldalakon, vajon miért voltak lyukak a játékos sportszárán.

Confused! WTF is going on with Jude Bellingham's socks? #BVBTSG #Bundesliga pic.twitter.com/qu4MgSSFD6