Aki rendszeresen néz futball-meccseket, biztosan látta már, hogy a játékosok egymással beszélve kezüket szájuk elé teszik.



Erre a legésszerűbb magyarázat az lehetne, hogy nem akarják, hogy a kamerákon keresztül le lehessen olvasi szájukról a mondanivalójukat. Ez azonban nem a teljes igazság.

Phil Hall, neves HR-szakértő szerint ennek a mozdulatnak semmi köze a titkolózáshoz.

„Egyszer egy játékos elárulta nekem, hogy ennek az az oka, hogy hallják egymást, ugyanis a stadionokban elképzelhetetlen a hangzavar. Azzal, hogy tölcsért formálnak a kezükből, jobban hallhatóak lesznek a másik fél számára.”

Természetesen ennek ellenére a TV-stúdiókban is vannak, akik igyekeznek olvasni a játékosok szájáról, így ez sem elhanyagolható. Dél-Amerikában például az egyik adó külön embereket fogadott azért, hogy játékosok szájáról olvasson a meccsek alatt.

