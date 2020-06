Michel Preud'homme hétfőn lemondott a belga élvonalbeli Standard Liége labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról.

A korábbi válogatott kapus szintén távozott a klub technikai igazgatói posztjáról, de az alelnöki tisztséget megtartja, és az utánpótlás-nevelő akadémián is tovább dolgozik.



"Ha őszinte akarok lenni önmagammal szemben, akkor 61 éves koromban meg kell kérdeznem: van-e erőm a folytatásban is elviselni azt a nyomást, amivel egy edzőnek meg kell birkóznia?" - nyilatkozta a klub honlapján.



Hozzátette, a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet ideális lehetőség volt számára a gondolkodásra, és arra jutott, hogy a jövőben nem szeretne edzőként tevékenykedni.



Preud'homme játékosként a Standard Liége csapatában kezdte pályafutását, a belga válogatottban 58 alkalommal szerepelt, és 1990-ben, illetve 1994-ben is pályára lépett a világbajnokságon.



A Standard vezetőedzői posztját három időszakban töltötte be, együttese 2008-ban bajnok lett. Négy évvel ezelőtt a Club Brugge-t is bajnoki címig vezette, 2011-ben pedig Holland Kupát nyert az FC Twentével.



Borítókép: VI Images via Getty Images