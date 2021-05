Bár a foci csapatsport az egyéni elismerések is fontos szerepet játszanak a sportág történetébent játszanak a sportág történetében. A labdarúgók által elnyerhető legrangosabb díj kétségkívül az aranylabda. Az egyéni teljesítményér járó trófeát egy-egy játékos többször is megkaphatja, de vajon mi történt volna, ha egy ember csak egyszer hódíthatta volna el az elismerést.



A minden évben megszerezhető elismerést a France Football francia lap adja át és a díjat az a játékos kapja, aki az adott naptári év során a legjobban teljesített.



A díj győztesét régen a szakújságírók szavazatai alapján hirdették ki, napjainkban azonban a válogatottak edzőinek és kapitányainak véleményét is kikérik. Korábban az elismerésben csak európai játékosok részesültek, mostanság azonban már a világ összes tájáról érkező játékos megkaphatja az Aranylabdát.



Bár mindenki azonos esélyekkel indul, az elmúlt 12 évben nagyjából két játékos uralta a mezőnyt. 2008 óta csak egyszer volt példa arra, hogy nem Cristiano Ronaldót vagy Lionel Messit választották a legjobbnak. 2018-ban a horvát válogatott Luka Modric kapta az elismerést. Messi hatszor volt a legjobb, míg Ronaldo tőle eggyel elmaradva ötször emelhette magasba a trófeát.



Nemcsak ők részesültek többszöri díjazásban, hanem Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan és Karl-Heinz Rummenigge is.



De vajon mi történt volna, ha a többszöri elismerést nem engedik meg? A Reddit egyik felhasználója erre is kidolgozott egy forgatókönyvet, az általa elvégzett kutatás alapján pedig néhány érdekességet is feltárt.



A listája alapján megállapítható, hogy 22 új győztessel lett volna több. Érdekesség, hogy ez esetben előfordulhatott volna, kapusként nem csak egy labdarúgó, hanem négy részesült volna az elismerésben. Ez esetben Lev Yashinhez Dino Zoff, Gianluigi Buffon és Manuel Neuer csatlakozott volna. Amennyiben ez a lista megvalósult volna Radamel Falcao egyetlen kolumbiaként ott lett volna a legjobbak közt.



Ez a lista minden bizonnyal változatosabb, mint a valódi. Nézzük is a kutatás alapján melyik évben ki győzött volna.

Győztes Eredeti győztes 1956 Stanley Matthews Stanley Matthews 1957 Alfredo Di Stefano Alfredo Di Stefano 1958 Raymond Kopa Raymond Kopa 1959 John Charles Alfredo di Stefano 1960 Luis Suarez Luis Suarez 1961 Omar Sivori Omar Sivori 1962 Josef Masopust Josef Masopust 1963 Lev Yashin Lev Yashin 1964 Denis Law Denis Law 1965 Eusébio Eusébio 1966 Bobby Charlton Bobby Charlton 1967 Flórián Albert Flórián Albert 1968 George Best George Best 1969 Gianni Rivera Gianni Rivera 1970 Gerd Müller Gerd Müller 1971 Johan Cruyff Johan Cruyff 1972 Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer 1973 Dino Zoff Johan Cruyff 1974 Kazimierz Deyna Johan Cruyff 1975 Oleg Blokhin Oleg Blokhin 1976 Rob Rensenbrink Franz Beckenbauer 1977 Allan Simonsen Allan Simonsen 1978 Kevin Keegan Kevin Keegan 1979 Karl-Heinz Rummenigge Kevin Keegan 1980 Bernd Schuster Karl-Heinz Rummenigge 1981 Paul Breitner Karl-Heinz Rummenigge 1982 Paolo Rossi Paolo Rossi 1983 Michel Platini Michel Platini 1984 Jean Tigana Michel Platini 1985 Preben Elkjaer Michel Platini 1986 Igor Belanov Igor Belanov 1987 Ruud Gullit Ruud Gullit 1988 Marco van Basten Marco van Basten 1989 Franco Baresi Marco van Basten 1990 Lothar Matthäus Lothar Matthäus 1991 Jean-Pierre Papin Jean-Pierre Pain 1992 Hristo Stoichkov Marco van Basten 1993 Roberto Baggio Roberto Baggio 1994 Paolo Maldini Hristo Stoichkov 1995 George Weah George Weah 1996 Matthias Sammer Matthias Sammer 1997 Ronaldo Ronaldo 1998 Zinedine Zidane Zinedine Zidane 1999 Rivaldo Rivaldo 2000 Luis Figo Luis Figo 2001 Michael Owen Michael Owen 2002 Roberto Carlos Ronaldo 2003 Pavel Nedvěd Pavel Nedvěd 2004 Andriy Shevchenko Andriy Shevchenko 2005 Ronaldinho Ronaldinho 2006 Fabio Cannavaro Fabio Cannavaro 2007 Kaká Kaká 2008 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo 2009 Lionel Messi Lionel Messi 2010 Andres Iniesta Lionel Messi 2011 Xavi Lionel Messi 2012 Radamel Falcao Lionel Messi 2013 Franck Ribéry Cristiano Ronaldo 2014 Manuel Neuer Cristiano Ronaldo 2015 Neymar Lionel Messi 2016 Antoine Griezmann Cristiano Ronaldo 2017 Gianluigi Buffon Cristiano Ronaldo 2018 Luka Modrić Luka Modrić 2019 Virgil Van Dijk Lionel Messi

Borítókép: GettyImages

Forrás: givemesport.com