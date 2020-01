Társoldalunk, az NB1.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Mint derült égből a villámcsapás érkezett néhány nappal ezelőtt a hír, hogy a DAC szerződést bontott Peter Hyballa vezetőedzővel.

A dunaszerdahelyi csapat 3. helyen áll a szlovák bajnokságban, ugyanannyi pontot gyűjtve, mint a 2. helyezett Zsolna, az éllovas Slovan 10 ponttal előzi meg a két üldözőt. És ezeknek a tényeknek fontos szerepük lehetett az edzőváltásban.

„Amint az évértékelő interjúban is elmondtam, az idei egyik fő célunk, hogy a nemzetközi kupaszereplésre jobban legyünk felkészülve, mint a korábbi években. Mivel Peter Hyballa szerződése május 31-el lejár, úgy döntöttünk, hogy új edzővel vágunk neki a szezonnak. Így a nyári felkészülés zökkenőmentesen indulhat“ – mondta Világi Oszkár klubtulajdonos a DAC honlapján megjelent közleményében.

Az, hogy Hyballa szerződése május 31-én lejár és még nem került sor annak a meghosszabbítására (a fociban manapság már minimum fél vagy egy évvel a megállapodások lejárta előtt történnek a hosszabbítások, ha a felek kölcsönösen ezt akarják), fontos tényező ám.

Az nb1.hu Úgy tudja, Hyballa rendelkezik jó kis ajánlatokkal, így május végén feltehetően távozott volna a DAC-tól. Ez viszont abból a szempontból sem jött volna jól a dunaszerdahelyieknek, hogy a tulajdonos által kitűzött cél elérését - hogy jobban fel legyenek készülve a nemzetközi kupaszereplésre - nem segítette volna.

Mégpedig azért, mert a bajnoki cím tuti, hogy ismét a Slované lesz, a DAC után következő gárdák meg 10 vagy annál több pontos hátrányban vannak, így a dobogó (ezüst vagy bronz) gyakorlatilag garantált, annak ellenére, hogy lesz majd a rájátszás. Mert az erőviszonyok tisztán kivehetőek. A Slovan a legjobb, a Zsolna és a DAC követi, a többiek nagyon le vannak maradva.

Világinak tehát olyan edzőre van szüksége, aki a tavaszi bajnoki szereplés közben már a nemzetközi porondra is felkészíti a csapatát, ugyanúgy, ahogy Szerhij Rebrovnak is ez volt a szerepe tavaly a Ferencvárosnál. És egyébként most tavasszal is az.

Mert tetszik vagy nem, a hazai bajnokságok mellett a nemzetközi porondon való szereplés is ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb a magyar fociban.

Hyballa lehetséges utódjáról is jelentek már meg hírek. A parameter.sk ugyanis arról adott jelentést, hogy a portugál Helder Cristovao pénteken Dunaszerdahelyre látogatott. Az oldal hozzáteszi még, hogy „Hélder Marino Rodrigues Cristóvão 48 éves, és az angolai Luandában született. Játékos karrierjét a portugál Estoril csapatánál kezdte 1989-ben, majd játszott a Benficánál, a Deportivónál, a Newcastle-nél és a Paris Saint Germainnál is. Játékosi pályafutását 2006-ban fejezte be. Ezt követően edzőként visszatért egy rövid időre az Estorilhoz, ilyen minőségében azonban a leghosszabb időt a Benfica B csapatánál töltötte, legutóbb pedig a szaúd-arábiai Al-Nassr csapatánál tevékenykedett.”

A DAC Hyballa menesztése óta nem adott hivatalos tájékoztatást a további fejleményekről és a parameter.sk is hozzátette a híréhez, hogy a portugál felbukkanása még nem jelenti azt automatikusan, hogy a DAC edzője lesz, de érdekes az egybeesés.

A szurkolókat mindenesetre meglepte Hyballa távozása, a továbbiak megosztják őket. Az ugye alapvető, hogy sokan féltik a csapatukat, több kommentelő viszont azon a vééleményen van, ha már nem lehet bajnok a DAC, akkor tényleg jó lenne a nemzetközi porondon is elkezdeni maradandót alkotni.

A csodálatos dunaszerdahelyi szurkolótáboron biztos, hogy nem fog múlni!

Forrás: nb1.hu - Simon Zoltán

Borítókép: DAC